بوطرفة: ارتفاع قدرات الجزائر الإجمالية لتمييع الغاز الطبيعي إلى 56 مليون م3 سنويا

تعززت قدرات الجزائر في نشاط تمييع الغاز الطبيعي لتبلغ ما مجموعه 56 مليون متر مكعب في السنة بعد دخول المشروعين الكبيرين لتحويل الغاز الطبيعي بأرزيو وسكيكدة حيز الخدمة بطاقة إنتاج إجمالية تقارب 21 مليون متر مكعب في السنة حسبما أفاد به هذا الخميس بالجزائر وزير الطاقة نور الدين بوطرفة.

وفي جلسة بمجلس الأمة ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس خصصت للاسئلة الشفوية أكد بوطرفة أنه في إطار البرنامج الطموح لتطوير وتنمية قدرات البلاد من الغاز الطبيعي المميع وتعزيز التواجد الجزائري في سوق الغاز الدولية تم إنجاز هذين المشروعين الضخمين

وفي رده على سؤال شفوي لعضو المجلس مصطفى جغدالي يتعلق بوحدة تمييع الغاز الطبيعي بأرزيو أوضح الوزير أن المشروع الأول يتعلق بمجمع الغاز الطبيعي المميع بولاية سكيكدة الذي تبلغ قدرة إنتاجه ب 98ر9 مليون متر مكعب في السنة.

وقد تم انجاز هذا المجمع سنة 2013 لتعويض الوحدات التي دمرت في الانفجار الذي وقع يوم 19 جانفي 2004 بمجمع تمييع الغاز في سكيكدة.

ويخص المشروع الثاني المجمع الضخم بأرزيو (جي أن أل 3 زاد) بطاقة إنتاج بلغت 59ر10 مليون متر مكعب في السنة والذي تم تدشينه في نوفمبر 2014

وتمثل صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المميع من هذين المشروعين 52 بالمائة من حجم الصادرات ويوجد حاليا 4 مركبات لتمييع الغاز الطبيعي منها ثلاثة موجودة في أرزيو وهي: (جي ان ال 1 زاد) و(جي ان ال 2 زاد) و(جي ان ال 3 زاد) بقدرة انتاج إجمالية بلغت حوالي 46 مليون متر مكعب في السنة من الغاز الطبيعي المميع ووحدة رابعة متواجدة بولاية سكيكدة وهي (جي ان ال 1 ك) بقدرة حوالي 10 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع في السنة.

المصدر:الاذاعة الجزائرية /وأج