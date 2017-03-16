شلغوم يتطرق الى الشراكة الجزائرية البولونية في انتاج مسحوق الحليب

تباحث وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم الذي يقوم بزيارة عمل إلى بولونيا مع كبار المسؤولين البولونيين حول موضوع تطوير الشراكة الثنائية سيما في إنتاج مسحوق الحليب حسبما أفاد به بيان للوزارة اليوم الخميس.

و أوضح ذات المصدر أن شلغوم قد اتفق مع كاتبة الدولة بوزارة التنمية الاقتصادية يادفيغا ايميليفتش على"إنشاء شراكة جزائرية بولونية لإنتاج مسحوق الحليب".

كما تحادث وزير الفلاحة مع نظيره البولوني كريستوف لورجيال.

و تمحورت المحادثات بين الجانبين -حسب الوزارة- حول "مختلف جوانب التعاون في المجال الفلاحي و التكوين و تبادل المعلومات" بين البلدين.

وكان شلغوم قد أكد أن الحكومة تنوي القيام بانتاج مسحوق الحليب في الجزائر من اجل تقليص الواردات من هذه المادة الفلاحية.

و أضاف "انه ليست لدينا النية في تغطية احتياجات البلاد 100 % من مسحوق الحليب لكن الأمر يتعلق بالشروع بجدية في إنتاجه حتى و لو بكميات صغيرة".