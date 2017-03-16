"اخبار من العيون" يتوج في مهرجان الفيلم حول حقوق الانسان ببراغ

فاز الفيلم الوثائقي حول الصحراء الغربية "أخبار من العيون" (نيوز فروم لعيون) بجائزة "تنويه خاص من لجنة تحكيم فاكلاف هافيل" خلال المهرجان الدولي ال19 للفيلم حول حقوق الإنسان "وان وورد" المنظم ببراغ (جمهورية التشيك) من 6 إلى 15 مارس 2016، حسبما أعلنه المنظمون.

و أضافت ذات المصادر أن هذا الحدث الثقافي الذي بادرت به المنظمة غير الحكومية الأوروبية "شعب في حاجة" يشكل فضاء لعرض و مناقشة و تبادل الأفلام المتعلقة بحقوق الإنسان بمعناها الأوسع سيما حول القضايا السياسية و مواضيع التنمية و المسائل الاجتماعية و البيئية و طرق العيش.

و أوضحت لجنة التحكيم في بيان صحفي أن الفيلم المعني "يتطرق للكفاح السلمي للصحراويين من اجل العدالة" في حين أن غالبيتهم يعيشون "تحت الاحتلال في الأراضي المحتلة و يواجهون عديد انتهاكات حقوق الإنسان".

كما تمت الإشارة إلى أن لاجئين آخرين يعانون في فيافي الصحراء في انتظار استفتاء لتقرير المصير.

و تأسف المصدر ذاته لكون "مجلس الأمن الدولي لا زال لم يجسد حقهم في تقرير المصير" داعيا المجتمع الدولي للتحرك حتى يتمكن الصحراويون من التعبير في إطار حقهم في تقرير المصير.

و كان فيلم أخبار من العيون (نيوز فروم لعيون) قد تم عرضه خلال المهرجان ال14 للفيلم ب"ليبورنيا" الذي نظم باوباتيا (كرواتيا) من 22 إلى 26 أغسطس 2016 و كذا في إطار المهرجان ال9 للفيلم الذي نظم بزاغرب من 1 إلى 16 مايو 2016.