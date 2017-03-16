الجيش يقضي على إرهابيين إثنين بجيجل

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم الخميس بالميلية (ولاية جيجل)، من القضاء على ارهابيين إثنين واسترجاع مسدسين رشاشين ، حسب ما أفاد ه بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الارهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة من القضاء، اليوم 16 مارس 2017 على إرهابيين إثنين (2) واسترجاع مسدسين رشاشين (2) من نوع كلاشنكوف وثلاثة (3) مخازن للذخيرة مملوءة وقنبلة يدوية تقليدية الصنع ونظارة ميدان ، وذلك إثر عملية نوعية تمت بمنطقة الغدير، بلدية الميلية". .