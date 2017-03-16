الحركة 3 دقائق كل ساعتين لها تأثير إيجابي على وظائف القلب وسيولة الدم (باحث)

شدد طبيب أمراض القلب الفرنسى البروفيسور فرانسوا كاريه عضو الفيدرالية الفرنسية للقلب على أهمية ممارسة الحركة لتعزيز وتقوية وظائف القلب، مطالبا بضرورة التحرك لمدة ثلاث دقائق كل ساعتين، مما يكون له تأثير فعال على سيولة الدم واستقرار مستويات ضغط الدم.

وأشار إلى أن الحركة البسيطة تساعد على المحافظة على قلب سليم موضحا أن الحركة لمدة 15 دقيقة يوميا ينقذ الانسان من الوفاة، كما أن 30 دقيقة من التمرينات الرياضية فى اليوم تعمل على تقليل مخاطر أمراض القلب مقارنة بالجلوس لساعات طويلة دون حركة، والتى تعمل بدورها على تراكم الدهون فى منطقة البطن التى تعد الأكثر خطورة على الصحة.

كما اكتشف طبيب القلب الفرنسى أن أكثر من 57% من الفرنسيين لا يمارسون الرياضة، وأن 8 من 10 فرنسيين يمارسون الرياضة ساعة واحدة فى الأسبوع، و82 % من الفرنسيين يظلون جالسين لفترات طويلة دون حركة "مما يشكل خطرا كبيرا على صحة قلوبهم".