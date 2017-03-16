ثلاثة تشكيليين جزائريين في معرض "آرت دبي" بالإمارات

يشارك حاليا الرواق الفني "المرهون غاليري" بأعمال ثلاثة تشكيليين جزائريين في الطبعة ال11 لمعرض الفن المعاصر"آرت دبي" بالإمارات التي تستمر فعالياتها إلى غاية 18 مارس الجاري وفقا للرواق.

ويقدم الرواق العاصمي "المرهون غاليري" خلال هذه التظاهرة الدولية أعمالا لكل من حمزة بونوة وصادق رحيم بالإضافة للفنان المفاهيمي والمختص في الأعمال المركبة عاطف براجم.

ويعرض بونوة -الذي يستلهم أعماله من الخط العربي وثقافات شمال إفريقيا- ضمن هذا المعرض لوحة في الخط المعاصر بعنوان "حرف" أنجزها على قاعدة من الألومنيوم.

وسبق لهذا الفنان وان شارك في العديد من تظاهرات التشكيل الدولية وقد حازت أعماله العديد من الجوائز.

كما اختار الرواق في إطار مشاركته عملين للفنان صادق رحيم الأولى بعنوان "طفل من دمشق" أنجزها بالأكريليك وتمثل ملاكا مجروحا فيما سمى الثانية "تناقض الجاذبية" التي عكس فيها تأثره بالفن الشرقي والآرابيسك.

ويقدم من جهته عاطف براجم -خريج المدرسة العليا للفنون الجميلة في 2007 والمعروف بإبداعاته في الصورة الفوتوغرافية والفيديو التي تستلهم من الثقافة الجزائرية- فيديو مركب بعنوان "الله قال إقرأ".

وسبق لهذا الفنان وأن قدم أعماله بالعديد من المعارض بالجزائر وإسبانيا وإيطاليا وغيرها.

ويشارك في الدورة ال11 لمعرض "آرت دبي" -الذي تأسس في 2007 ويعتبر من أهم أسواق الفن المعاصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- أكثر من 270 فنانا وحوالي الأربعين رواقا فنيا.