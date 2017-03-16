عاشق يكشف عن ادراج اشتراكات التأمين الاجتماعي ضمن الأعباء الضريبية

صرح المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء يوسف عاشق اليوم الخميس بالطارف أن اشتراكات الضمان الاجتماعي "ستصبح مدمجة ضمن الأعباء الضريبية".

و يندرج هذا الإجراء الجديد حسبما أوضحه نفس المسؤول في إطار بروتوكول اتفاق تم التوقيع عليه مؤخرا بين المديرية العامة للضرائب و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء (كاسنوس) مؤكدا على أن هذا الإجراء يهدف إلى حث الأشخاص الناشطين على تسوية وضعياتهم تجاه الصندوق.

و دعا في السياق المحاسبين و المحاسبين المعتمدين و مستشاري الجباية "لتطبيق هذا الإجراء أثناء إعداد الحصائل". و أوضح نفس المسؤول أن "وعاء الاشتراك السنوي المصرح به يشكل قاعدة احتساب التقاعد و العجز و منحة الوفاة مشيرا إلى أن رفع هذا الوعاء سيمكن من تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالتقاعد.

كما يشكل هذا الوعاء حسبما أضاف السيد عاشق "مصدرا لتمويل و توازن نظام الضمان الاجتماعي من خلال ضمان تغطية النفقات عن طريق المداخيل".

و أوضح المدير العام ل(كاسنوس) انه منذ يناير 2017 إلى غاية اليوم تم تسجيل 500 ألف مشترك جديد لدى (كاسنوس). و بعد أن توقع تحصيل 91 مليار د.ج خلال سنة 2017 ذكر السيد يوسف عاشق بالتسهيلات الاستثنائية الممنوحة من طرف (كاسنوس) لفائدة أرباب العمل و أشخاص ناشطين آخرين لا يستفيدون من تغطية اجتماعية.

و تحصي ولاية الطارف 18835 منتسب لدى (كاسنوس) من بينهم 8272 مشتركا و تسجل معدل تطور للمداخيل يفوق 10 بالمائة حسبما أفادت به من جهتها مديرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء لولاية الطارف غنية معيلي.