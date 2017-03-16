مقتل 5 أشخاص وإصابة آخر بجروح خطيرة في حادث مرور ببريان

لقي 5 أشخاص حتفهم فيما أصيب شخص واحد بجروح خطيرة في حادث مرور وقع اليوم الخميس على بعد 50 كيلومتر شمال غرداية حسب ما علم لدى مصالح الحماية المدنية .

و قد وقع الحادث على الطريق الوطني الرابط بين غرداية و الاغواط على بعد 15 كيلومتر من بلدية بريان حين اصطدمت سيارة سياحية بشاحنة نصف مقطورة كانت تسيرفي الاتجاه المعاكس حسب نفس المصدر.

و لقي 3 أشخاص مصرعهم في عين المكان حينما دهستهم الشاحنة فيما لفظ الشخصان الآخران أنفاسهما خلال نقلهما إلى وحدة الاستعجالات للعيادة المتعددة الخدمات ببريان.

و يوضح المصدر أنه استلزم استعمال معدات خاصة من طرف الحماية المدنية من أجل اخراج الضحايا من سيارتهما.

و حسب ذات المصدر فقد تم وضع جثتي الضحيتين بغرفة حفظ الجثث ببريان فيما تم تحويل الشخص المصاب بجروح خطيرة من ذات العيادة إلى مستشفى غرداية.

و قامت مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق من أجل تحديد ملابسات الحادث.