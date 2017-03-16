مقتل 5 أشخاص وإصابة آخر بجروح خطيرة في حادث مرور ببريان

16/03/2017 - 22:54

 لقي 5 أشخاص حتفهم فيما أصيب شخص واحد  بجروح خطيرة  في حادث مرور وقع اليوم الخميس على بعد 50 كيلومتر  شمال غرداية  حسب ما علم لدى مصالح الحماية المدنية .
و قد وقع الحادث على الطريق الوطني الرابط بين غرداية و الاغواط على بعد 15 كيلومتر من بلدية  بريان حين اصطدمت سيارة سياحية بشاحنة  نصف مقطورة كانت تسيرفي الاتجاه المعاكس حسب نفس المصدر.  
و لقي 3 أشخاص مصرعهم في عين المكان حينما دهستهم الشاحنة فيما لفظ الشخصان الآخران أنفاسهما  خلال نقلهما إلى وحدة الاستعجالات للعيادة المتعددة الخدمات ببريان.
و يوضح المصدر أنه استلزم استعمال معدات خاصة من طرف الحماية المدنية من أجل اخراج الضحايا من سيارتهما.  
و  حسب ذات المصدر فقد تم وضع جثتي الضحيتين بغرفة حفظ الجثث ببريان فيما تم تحويل الشخص المصاب بجروح خطيرة من ذات العيادة إلى مستشفى غرداية.
و قامت مصالح  الدرك الوطني بفتح  تحقيق  من أجل تحديد ملابسات الحادث.

 

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