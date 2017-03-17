أبطال أوروبا : البايرن و الريال قمة ربع النهائي .. ليستر في مواجهة أتلتيكو

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لرابطة أبطال أوروبا لكرة القدم التي أقيمت اليوم الجمعة بنيون عن مواجهات من العيار الثقيل, أبرزها تجدد الصراع بين بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

كما أوقعت القرعة جوفنتوس الإيطالي في صدام قوي مع برشلونة الإسباني, المنتشي بعودته التاريخية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور ثمن النهائي.

بينما وقع أتلتيكو مدريد الإسباني في مواجهة ليستر سيتي حامل لقب انجلترا, الذي يلعب له الجزائريان رياض محرز وإسلام سليماني, فيما يلتقي بوروسيا دورتموند بموناكو الفرنسي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب يومي 11 و12 أبريل, في حين تقام مباريات الإياب يومي 18 و19 من نفس الشهر.

ووفقا للجدول المعلن على موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم, فإن قرعة الدور نصف النهائي سيتم إجراؤها يوم 21 أبريل, وسوف تقام لقاءات الذهاب لهذا الدور يومي 2 و3 مايو, والعودة يومي 9 و10 من نفس الشهر.

وتقام المباراة النهائية للبطولة يوم السبت 3 يونيو على الملعب الوطني بويلز.

