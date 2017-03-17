الجـيش السـوري يكبد"داعش"خسائر في دير الـزور

كبدت وحدات من الجيش السوري هذا الجمعة مسلحي تنظيم"داعش"الإرهابي خسائر فادحة في العتاد والأفراد بدير الزور.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله أن وحدات الجيش المدافعة عن مطار دير الزور، بالتعاون مع الطيران الحربي نفذت ضربات مدفعية ضد محاور تحركات تنظيم "داعش"ما أسفر عن إحباط محاولات تسللهم إلى محيط المطار، إلى جانب"تدمير دبابة و8 عربات مزودة برشاشات و4 عربات مفخخة وقضت على عشرات الإرهابيين".

كما اشتبكت وحدات من الجيش مع مجموعة مسلحة تابعة للتنظيم الإرهابي على الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة دير الزور، ما أسفر عن"إحباط محاولة تسللهم إلى محيط الفوج 137 مشاة بدير الزور، إلى جانب القضاء على 10 إرهابيين".

المصدر : واج