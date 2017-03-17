نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يجري زيارة إلى الجزائر ابتداء من الأحد المقبل

سيقوم نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم بزيارة إلى الجزائر ابتداء من يوم الأحد المقبل لبحث آفاق تنمية الاقتصاد الجزائري،حسبما علم هذا الجمعة لدى مصادر من هذه الهيئة المالية الدولية.

وسيكون السيد غانم في ثاني زيارة له إلى الجزائر مرفوقا بالعديد من مسؤولي البنك العالمي،لاسيما ماري فرونسواز ماري-نيلي مديرة دائرة المغرب العربي والسيد دمبا بالممثل المقيم للبنك العالمي في الجزائر ومسؤول سامي للمؤسسة المالية الدولية جورج غورا.

وسيجري السيد غانم خلال هذه الزيارة التي تدوم أربعة أيام سلسلة من المحادثات مع السلطات الجزائرية، حسبما أضاف ذات المصدر.

ويتعلق الأمر أيضا بالتطرق إلى الأولويات الاقتصادية للجزائر على المديين المتوسط والبعيد وكذا واقع التعاون بين الجزائر والبنك العالمي . كما ستشكل هذه الزيارة فرصة للتطرق إلى سبل تعزيز هذا التعاون، حسبما أكده ذات المصدر.

وفي مجال التعاون يقوم البنك العالمي بتقديم مساعدة تقنية قابلة للتعويض لدعم برنامجها التنموي.

ويتعلق الأمر بأداة تقيم من خلاله بلدان غير مقترضة مثل الجزائر وبلدان الخليج تعاونا مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والمؤسسة المالية الدولية وهما مؤستتان متخصصتان تابعتان للبنك العالمي.

المصـدر: وكالة الأنباء الجزائرية