قوات الامن تفكك جماعة ارهابية تنتمي لـ(داعش)"بمستغانم

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن مستغانم أمس الخميس من تفكيك جماعة إرهابية تنتمي لما يسمى ب"تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)"الارهابي تنشط بإقليم الولاية، حسبما علم اليوم الجمعة من ذات السلك الأمني.

واستنادا إلى ذات المصدر فإن هذه الشبكة المتكونة من تسعة أشخاص يتراوح أعمارهم ما بين 20 و58 سنة ينحدرون من مدينة مستغانم مختصة في تجنيد الشباب عبر شبكات التواصل الاجتماعي ل"إقناعهم بالالتحاق بصوف التنظيم الارهابي، داعش، بسوريا".

وقد تم توقيف أفراد الشبكة بعد عملية ترصد وتتبع لمصالح الأمن دامت أكثر من شهر،كما تمت الاشارة إليه.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم أفراد هذه الشبكة أمام العدالة التي أمرت بإيداع سبعة منهم الحبس ووضع أحدهم تحت الرقابة القضائية، بينما استفاد أخر من استدعاء مباشر، وفق المصدر ذاته.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية