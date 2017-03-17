وفاة لاعب مولودية بجاية يوسف تواتي

توفي مساء أمس الخميس لاعب مولودية بجاية يوسف تواتي الذي تعرض لحادث مرور في الليلة ما بين 5 و6 مارس بباريس عن عمر يناهز ال27 عاما، حسب ما أوردته اليوم جريدة''لوبار يزيان''.

وكان لاعب الوسط السابق الذي نقل إلى أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية، في حالة موت دماغي منذ أكثر من 10 أيام.

ولعب تواتي لأندية ديجون وإيستر وتور، ضمن الرابطة الثانية الفرنسية ، كما تقمص ألوان نادي شامبلي من الدرجة الثالثة قبل التحاقه الصائفة الماضية بمولودية بجاية التي تأهل معها إلى نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية، لكن تواتي غادر النادي الجزائري بعد خسارة النهائي أمام تي بي مازمبي (الكونغو الديمقراطية) وعاد إلى فرنسا رغم ارتباطه بعقد مع الفريق الناشط في الرابطة الأولى إلى غاية 2018.

المصدر : واج