26 قتيلا و95 جريحا إثر قصف الحوثيين لمسجد في مأرب اليمنية

قال مسؤول طبي يمني هذا الجمعة أن 26 شخصا قتلوا وأصيب 95 آخرون حالة عدد منهم حرجة إثر قصف للحوثيين طال مسجدا أثناء صلاة الجمعة في محافظة مأرب (170 كلم) شرق صنعاء.

كما نقلت تقارير إعلامية عن مصدر عسكري أن قتلى وجرحى من الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية سقطوا جراء قصف جماعة أنصار الله "الحوثي"استهدف مسجد تابع للجيش في محافظة مأرب .

وقال المصدر أن الحوثيين قصفوا مسجدا داخل معسكر"كوفل"في مديرية صرواح غربي مأرب أثناء صلاة الجمعة ما أدى لسقوط قتلى وجرحى من الجيش. دون مزيد من التفاصيل.

وأشار المصدر إلى أنه لم يتبين حتى اللحظة نوع القصف الذي تعرض له المسجد.

إلا انه لفت إلى أن"الحوثيين"يستخدمون قذائف الهاون والصواريخ الموجهة في استهداف العربات والمواقع الثابتة للجيش.

ويسيطر "الحوثيون" على صرواح منذ أبريل 2015 ويستخدمون مواقعهم فيها لقصف الجيش والأحياء السكنية في محافظة مأرب التي انسحبوا من مناطق واسعة من المحافظة أواخر 2015.

وتمثل صرواح خط الدفاع الأول عن العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها "الحوثيون"وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح منذ 2014.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية