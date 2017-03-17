اجتماع رباعي حول ليبيا هذا السبت بمقر الجامعة العربية بالقاهرة

تستضيف جامعة الدول العربية غدا السبت اجتماعا رباعيا دعا إليه أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة بمشاركة الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي إلى ليبيا جاكايا كيكويتى والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فرديريكا موغريني والممثل الخاص للامين العام الاممي إلى ليبيا مارتن كوبلر.

وهذا بغية تنسيق المواقف والجهود التى تضطلع بها المنظمات الأربع من أجل دعم الليبيين وتشجيع العملية السياسية بشكل يفضى للتوصل إلى تسوية توافقية وشاملة للأزمة الراهنة.

وأوضح محمود عفيفى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة لعربية أن التطورات التي تعيشها ليبيا منها الأوضاع الأمنية بطرابلس ومنطقة الهلال النفطي التي تعرضت لهجمات مسلحة مطلع شهر مارس الحالي ستكون على رأس القضايا التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع الرباعي الذي تستضيفه الجامعة غدا.

وذكر عفيفي بأن الاجتماع سيناقش أيضا الاتصالات المشتركة التي يمكن أن تقوم بها المنظمات الأربع مع الأطراف الليبية لتشجيعها على استئناف الحوار السياسي والتوصل إلى حلول توافقية للنقاط الخلافية التى تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015.

وذلك إلى جانب تنسيق هذه الجهود مع دول الجوار الليبي،وفى مقدمتها الجزائر وتونس ومصر خاصة فى ضوء الجهود النشيطة التي قامت بها في المرحلة الأخيرة لحلحلة الأزمة.

وكان أبو الغيط استنكر في بيان له الاشتباكات المسلحة التى شهدتها العاصمة الليبية طرابلس طوال الأيام الأربعة الماضية وجدد مطالبته للأطراف المتصارعة بالتوقف الفورى عن الأعمال القتالية وإبعاد عناصرها عن خطوط المواجهة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدى إلى تجدد الاقتتال في العاصمة.

وجاء في البيان أن ألامين العام للجامعة العربية يتابع أيضا الأنباء عن نجاح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين التشكيلات المسلحة فى طرابلس مؤكدا أهمية التزام جميع الأطراف بهذه الجهود وتنفيذ أحكام الاتفاق بالكامل بما فى ذلك خروج الكتائب والميليشيات المسلحة من العاصمة.

وقد شهدت العاصمة الليبية طرابلس حالة من الهدوء صباح أمس وذلك بعد ساعات من التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار.

وأكد مصدر بالمجلس الرئاسي الليبي التوصل إلى اتفاق يقضى بالوقف الفوري لإطلاق النار وخروج كافة الكتائب والتشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس وفق بند الترتيبات الأمنية الوارد بالاتفاق السياسي وتكليف الحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتأمين وحماية مقر قصور الضيافة.

وذكرت مصادر مطلعة أن الاتفاق نص على تشكل لجنة تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق لمتابعة تنفيد خروج كل الكتائب والتشكيلات المسلحة خارج العاصمة في مدة لا تتجاوز 30 يوم ويلتزم فيها الحاضرون بتطبيقه مع التشكيلات و الكتائب التابعة لهم او محسوبة عليهم.

وجاء الاتفاق بعد اجتماع عقد بمقر المجلس الرئاسي برئاسة عضو المجلس أحمد حمزة وحضور وزير الدفاع العقيد المهدي البرغثىي ووزير الداخلية عارف الخوجة و آمر الحرس الرئاسى العميد نجمى الناكوع.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية