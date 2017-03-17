كأس الكونـفـيـدرالية : مـولـودية الجـزائـر تنهزم أمام رونيسانس الكونغولي (2-1) وتـتأهل للدور 16 مكرر

تأهلت مولودية الجزائر إلى الدور 16 مكرر من كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم رغم إنهزامها أمام نادي رونيسانس (جمهورية الكونغو الديمقراطية) بنتيجة 2-1 الشوط الأول (1-0)هذا الجمعة بكينشاسا لحساب إياب الدور السادس عشر.

أهداف المباراة كانت من تسجيل بوهنة (8 ضد مرماه) وبدبودة (80 ضد مرماه) لفريق رونيسانس، فيما وقع الهدف الوحيد للمولودية قاسم مهدي في الدقيقة 50.

وكانت المولودية العاصمية قد فازت السبت الماضي ذهابا على رونيسانس (2-0) بملعب 5 جويلية الاولمبي.

ويواجه زملاء عبد الرحمان حشود في الدور 16 مكرر من كأس الكاف أحد الفرق المقصية من نفس الدور لرابطة أبطال إفريقيا.

التشكيلة الأساسية لمولودية الجزائر التي بدأت المباراة: شاوشي-حشود- بوهنة - بدبودة - ميباركو- قاسم قراوي- درارجة -عواج - منصوري-زرداب.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية