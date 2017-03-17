الجولة ال24: وفاق سطيف يطيح بنصر حسين داي (4-2) ويعمق الفارق على ملاحقيه

تغلب وفاق سطيف على نصر حسين داي بنتيجة (4-2)،الشوط الأول (2-1) في لقاء مقدم عن الجولة ال24 من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم موبيليس جمع بينهما هذا الجمعة بسطيف.

وسجلت الأهداف من طرف ناجي (11)، بوقروة (29) وآيت وعمر (51) وجحنيط (63) للوفاق، وبن دبكة (45) ودواجي (90+5) للنصرية.

بهذا الفوز، يدعم الوفاق مركزه الريادي بمجموع 47 نقطة عن 23 مباراة متقدما في الترتيب المؤقت اتحاد بلعباس (37 ن - 23 م)، فيما يبقى نصر حسين في المركز الثالث برصيد 35 نقطة من 23 مباراة ، رفقة مولودية الجزائر (35ن - 20 م)واتحاد الجزائر(35 ن - 21 م).

وفي وقت سابق من اليوم، انهزمت مولودية بجاية بميدانها أمام اتحاد الحراش (1-0) لتزداد وضعيتها تعقيدا وصعوبات كبيرة في الخروج من منطقة الخطر التي تتخبط فيها منذ بداية الموسم. في المقابل، يصعد الفريق الحراشي للمركز السابع رفقة مولودية وهران بمجموع 31 نقطة.

وتتواصل الجولة ال 24 يوم غد السبت بإجراء ثلاث مبارات، فيما أجلت ثلاث مباريات إلى موعد لاحق بسبب انشغال اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر وشبيبة القبائل بالمنافسات الأفريقية.

الجمعة:

مولودية بجاية - إتحاد الحراش 0-1

وفاق سطيف - نصر حسين داي 4-2

السبت 18 مارس:

شباب بلوزداد - سريع غليزان (سا 00ر15)

شباب قسنطينة - أولمبي المدية (سا 00ر16)

دفاع تاجنانت - إتحاد بلعباس (سا 00ر16)

مباريات مؤجلة:

شبيبة الساورة - مولودية الجزائر

إتحاد الجزائر - شباب باتنة

مولودية وهران - شبيبة القبائل

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 47 23

2. اتحاد بلعباس 37 23

3. مولودية الجزائر 35 20

--. اتحاد الجزائر 35 21

--. نصر حسين داي 35 23

6. شبيبة الساورة 32 22

7. مولودية وهران 31 22

-. اتحاد الحراش 31 24

9. أولمبي المدية 30 22

10. شباب بلوزداد 27 22

11. دفاع تاجنانت 24 22

--. شباب قسنطينة 24 23

13. سريع غليزان 23 21

14. شباب باتنة 22 22

15. شبيبة القبائل 18 19

16. مولودية بجاية 16 21.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية