العميد تأهل للدور المقبل من كاس الكاف .. اتحاد العاصمة و الكناري يعودان للمنافسة الإفريقية بمعنويات مرتفعة

تغلب ممثل الجزائر في كأس الكاف مولودية العاصمة على منافسه رونيسونس الكونغولي برسم الدور 16 رغم خسارته بنتيجة هدفين مقابل هذف مستفيدا من التقدم الذي حققه خلال مباراة الذهاب التي أقيمت بالجزائر و التي خرج منها فائزا على منافسه بهدفين نظيفين.

وبالفوز الذي حققه أشبال المدرب كمال مواسة أمس، فإنهم اقتطعوا رسميا تأشيرة التأهل للدور 16 مكرر.

وفي تصريح خص به التلفزيون الجزائري، عبر مدرب المولودية كمال مواسة عن فرحته لهذا التأهل، معترفا بقوة الخصم فوق ارضية ميدانه و التي تجمت بهدف مبكر في الدقيقة الخامية من انطلاق اللقاء.

و بعزيمة مرتفعة بعيد هذا التأهل ، يسعى فريقا اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل اليوم للاستفادة من نتيجة مبارتيهما في ذهاب الدور ال16 لكأسي رابطة الأبطال والكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم على التوالي، لمواصلة المغامرة في المنافستين رغم صعوبة المهمة التي تنتظر الاتحاد على وجه الخصوص.

وتغلب النادي العاصمي على خصمه أرسي كاديوغو من بوركينا فاسو بثنائية نظيفة عندما استضافه السبت المنصرم بملعب عمر حمادي حمادي، إلا أن الظروف الصعبة التي سيقام فيها لقاء العودة بواغادوغو (30ر15 سا) قد تعقد مهمته في انتزاع بطاقة التأهل

إلى دور المجموعات لرابطة الأبطال التي يراهن عليها كثيرا بعد إخفاقه في أول نهائي له في المنافسة عام 2015 أمام تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية.

ويخشى الجميع في الاتحاد تأثير العوامل المناخية على اللاعبين غير المتعودين على الحرارة الشديدة والرطوبة المرتفعة التي تتميز بهما العاصمة البوركينابية.

ودفع الأمر بالطاقم الفني لأبطال الجزائر بقيادة البلجيكي بول بوت، المدرب السابق لمنتخب بوكينا فاسو، لبرمجة تنقل الفريق إلى مكان إجراء المباراة قبل أربعة أيام من الموعد، من أجل تمكين لاعبيه من التأقلم مع الظروف السائدة بعين المكان.

وفضلا عن عامل المناخ، فإن بول بوت يدرك جيدا بأنه سيواجه منافسا غالبا ما يتألق فوق ميدانه، سيما وأنه يستفيد من دعم جماهيري كبير.

ورغم ذلك، فإن المدرب البلجيكي يؤمن بقدرات لاعبيه على العودة إلى الجزائر بتأشيرة التأهل، رغم الغيابات المسجلة على مستوى تشكيلته التي يغيب عنها مجددا مفتاح (المعاقب) وبن خماسة وحمار وبن قابلية (المصابون)، فيما تبقلى مشاركة بن يحيى وعبد اللاوي محل شك.

''الكناري'' .... و فرصة استعادة الثقة



بالمقابل، فإن شبيبة القبائل، المنتشية بالتعادل السلبي الذي عادت به من bتنقلها إلى برازافيل (الكونغو) أمام النجم المحلي، تبدو في أفضل رواق للتأهل إلى bالدور ال16 مكرر لكأس الكنفدرالية.

وتستفيد الشبيبة بالمناسبة من عاملي الملعب والجمهور في اللقاء الذي ينطلق bعلى الساعة 00ر18 والذي يراهن عليه الطاقم الفني القبائلي كثيرا من أجل استعادة

الثقة المهتزة للاعبيه على خلفية مشوارهم السيء في بطولة الرابطة الأولى الجزائرية bحيث يصارعون من أجل البقاء.

وأكد المدرب الأول للكناري، مراد رحموني، أنه رغم تركيز فريقه بشكل أخص على البطولة المحلية من أجل تجنب السقوط، إلا أنه سيلعب أوراقه كاملة في المنافسة bالقارية، سيما بعد النتيجة الإيجابية التي عاد بها من برازافيل في مباراة الذهاب والتي سمحت ''لأبناء جرجرة'' من وضع قدم أولى في الدور المقبل.

ومن شأن لقاء العودة أيضا أن يكون فرصة لرفقاء القائد علي ريال، الذي سيكون غائبا عن المواجهة، كي يتصالحوا مع أنصارهم الغاضبين جدا عليهم، خاصة بعد خسارتهم الأخيرة في البطولة على ميدان مولودية بجاية بثلاثية نظيفة، والتي رمت بهم إلى المركز ما قبل الأخير في الترتيب العام.

المصدر : الإذاعــــة الجـــزائرية