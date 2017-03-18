ضيف الاولى : يجب تشجيع الشباب على الاستثمار في إعادة رسكلة النفايات ضمن مشاريع " أونساج"

أكدت المكلفة بالإعلام والتسويق بالوكالة الوطنية للنفايات تازروت سارة هذا السبت على أن 12 مليون طن هو حجم النفايات المسجلة على مستوى الوطن خلال 2016، حيث تم رسكلة 10 بالمائة منها في حين وجه 36 بالمائة منها نحو مراكز الردم التقني و1 بالمائة فقط وجه نحو عملية التسميد و46 بالمائة تم تحويلها نحو المفارغ العمومية.

وأوضحت تازورت سارة لدى استضافتها في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن الوكالة تقوم بمرافقة الجماعات المحلية في كل المخططات التوجيهية لضمان التسيير الأمثل للنفايات وكذا التركيز على تثمين النفايات للتقليل من حجمها خاصة نفايات التغليف كالورق والكرتون والبلاستيك والنفايات الحديدية وكيفية الاستفادة منها في الحصول على المواد الأولية وخلق فرص العمل.

كما أفادت ضيفة الأولى أنه تم ابرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لتشجيع فئة الشباب وحاملي المشاريع فيما يخص تسيير النفايات حيث سيوضع تحت تصرفهم بنك معلومات وكذا بورصة النفايات التي تجعلهم على اتصال دائم مع منتجي النفايات خاصة الصناعيين لرسكلتها وتسييرها .

اطلاق نظام المراقبة قريبا لتسهيل تبادل المعلومات مع جميع الفاعلين في مجال تسيير النفايات

هذا وكشفت المتحدثة ذاتها أن الوكالة الوطنية للنفايات ستقوم باطلاق نظام مراقبة قريبا لاستقبال كل انشغالات وشكاوي المواطنين عبر الرقم الاخضر 07-30 لايجاد حلول لهم ،ويتضمن هذا النظام شبكة خاصة لتسهيل عملية تبادل المعلومات مع جميع الفاعلين في مجال تسيير النفايات.

كما أشارت إلى أن الوكالة قامت بوضع بنك معلوماتي خاص بالنفايات يتضمن كل الأرقام المتعلقة بها على المستوى المحلي والوطني ، إلى جانب أنه لدينا قوائم مسترجعي النفايات ومرسكليها فضلا عن عملية الفرز الانتقائي للنفايات على مستوى الاحياء بـ14 ولاية.

استرجاع 125 طن من النفايات من الورق على مستوى 10 وزارات في 2015

وعن مشروع فرز لاسترجاع النفايات من الورق على مستوى الادارات أبرزت سارة تازورت أنه تم التركيز على 10 وزارات كمرحلة أولى حيث انه خلال 2015 تم وضع هذا المشروع على مستوى 10 وزارات تم من خلاله استرجاع ما لا يقل عن 125 طن من الورق حيث يقوم 5 آلاف مواطن حاليا بفرز النفايات من الورق على مستوى الادارات.

هذا وتطرقت إلى حملة تصنيف النفايات في الحاويات خلال 2014 حيث قالت "وجدنا أن الحاوية تحتوي على 17 بالمائة من نفايات البلاستيك و10 بالمائة من نفايات الورق والكرتون و54 بالمائة من النفايات العضوية ،حيث تقلصت نسبة هذه الأخيرة بعد أن كانت في سنة 2010 تمثل 70 بالمائة".

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف