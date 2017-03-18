الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك

أستقبل الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو مساء هذا الجمعة بنيويورك من طرف السيد أنطونيو غوتييرس الأمين العام للأمم المتحدة حسب ما أفاد به بيان لوزارة الإعلام الصحراوية

وجرى اللقاء على مرحلتين الأولى على انفراد بين الرئيس الصحراوي والأمين العام والثانية جمعت الوفد الصحراوي كاملا مع وفد الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وكان اللقاء "مناسبة للتطرق لمجمل التطورات المتعلقة بجهود الأمم المتحدة لحل النزاع الصحراوي المغربي وسبل التعجيل بتطبيق خطة التسوية الأممية الإفريقية الرامية إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي" حسب البيان.

وأكد الرئيس إبراهيم غالي "تشبث الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو على المضي في كفاحه العادل والمشروع من أجل الحرية والاستقلال واستعداد الطرف الصحراوي للتعاون البناء مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي".

وذكر بهذا الخصوص على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية وإنهاء

المحاكمة الجائرة لمعتقلي اقديم إيزيك. واعتبرأحمد البخاري ممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة "أن اللقاء كان صريحا وبناء ومكن من التوقف على مجمل التطورات الراهنة وآفاق العمل المستقبلي المشترك لاستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا".

وحضر اللقاء عن الجانب الصحراوي كل من امحمد خداد عضو الأمانة الوطنية المنسق الصحراوي مع المينورسو البخاري أحمد عضو الأمانة الوطنية ممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة مولود سعيد ممثل الجبهة في واشنطن وعبداتي ابريكة مستشار لدى الرئاسة الصحراوية.

أما عن الأمم المتحدة فقد حضر كل من جيفري فيلتمان الأمين العام المساعد المكلف بالشؤون السياسية و كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية والسيدة ماريا لويزا فيتوري مديرة ديوان الأمين العام للأمم المتحدة.