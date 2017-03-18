الإذاعة الجزائرية تنظم يوما تحسيسيا حول "الغابة والعمران"بمعية مديرية الغابات لولاية الجزائر

تنظم الإذاعة الجزائرية بمعية مديرية الغابات لولاية الجزائر هذا السبت في إطار برنامج "محيطي أخضر" يوما تحسيسيا تحت شعار"الغابة والعمران" وذلك بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله.

وعن هذه المبادرة التي تأتي قبل أيام من اليوم العالمي للشجرة المصادف للحادي والعشرين من مارس أوضحت المكلفة بالإعلام على مستوى مديرية الغابات لولاية الجزائر هجيرة حلاس في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الهدف من تنظيم هذا اليوم التحسيسي إرساء الثقافة البيئية لدى المواطنين والأطفال.

وأضافت هجيرة حلاس أن هذا اليوم يدخل في إطار إنشاء المساحات الخضراء التي هي عبارة عن حدائق الملائكة تقوم بإنشائها الإذاعة الوطنية عبر كل التراب الوطني وهذه السنة تم التركيز خاصة على المدن الجديدة كسيدي عبد الله وبوغزول.

كما قالت المكلفة بالإعلام على مستوى مديرية الغابات لولاية الجزائر بهذه المناسبة سيتم تنظيم حملة للغرس تفوق 800 شجيرة من مختلف الأنواع ،حيث سيشارك في هذه التظاهرة عدة مؤسسات على رأسها ادارة الغابات والمعهد الوطني للبحوث الغابية ومؤسسات فرز النفايات ومختلف الحركات الجمعوية التي تنشط في مجال البيئة.

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