تدمير 5 مخابئ للإرهابيين وسط البلاد وتوقيف 3 عناصر دعم بالغرب

دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الجمعة بكل من ولايات عين الدفلى، تيزي وزو وبرج بوعريريج خمسة مخابئ للإرهابيين فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بوهران وسيدي بلعباس، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 17 مارس 2017 بكل من عين الدفلى وتيزي وزو/ن.ع.1 وبرج بوعريرج/ن.ع.5 خمسة (05) مخابئ للإرهابيين، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بوهران وسيدي بلعباس/ن.ع.2".

"وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بكل من سيدي بلعباس وتلمسان/ن.ع.2، ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزوا كمية من الكيف المعالج تقدر ب(25ر103) كيلوغرام"--يضيف البيان.

من جهة أخرى، "أحبط حراس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع.5، محاولات تهريب كميات

كبيرة من الوقود تقدر ب (20708) لتر من، في حين تم توقيف (15) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار وورقلة وتلمسان"،ىحسب بيان الوزارة.