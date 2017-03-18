الأمن الوطني يطلق حملة توعوية حول السلامة المرورية بمناسبة العطلة المدرسية

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة توعوية تحسيسية تحت شعار "السلامة المرورية قرار أنتم صانعوه", بمناسبة العطلة المدرسية الربيعية, حسب ما جاء في بيان للمديرية.

وأوضح البيان للمديرية العامة, أن الحملة التحسيسية "تتضمن جملة من النصائح والإرشادات الداعية إلى ضرورة احترام السلامة المرورية" وتهدف إلى "توعية مستعملي الطرقات سائقين وراجلين من مخاطر عدم احترام قواعد السلامة المرورية, والتي تؤدي غالبا إلى حوادث مأساوية لاسيما في المناسبات والعطل التي تعرف حركة وتنقلات كبيرة".

وقالت المديرية أن الحملة التي تحمل شعار "السلامة المرورية قرار أنتم صانعوه", تم تنظيمها بمناسبة العطلة الربيعية 2017, "ومواصلة للخطة الأمنية التي سطرتها المديرية العامة للأمن الوطني عبر كافة التراب الوطني من أجل إنجاح هذه المناسبة من خلال توفير الأجواء الملائمة لقضاء عطلة ربيع آمن", حسب ما جاء في البيان.

وأضاف ذات المصدر, أن الحملة التوعوية تم إطلاقها عبر كافة الوسائل التواصلية للمديرية العامة للأمن الوطني والمتمثلة في "الموقع الالكتروني الرسمي وشبكتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وكذا الشاشة العملاقة المنصبة أمام مقر المديرية العامة للأمن الوطني".

وأكدت مديرية الأمن الوطني أنها تضع "كافة وسائلها البشرية واللوجستيكية تحت تصرف المواطنين من أجل بسط الأمن في المرافق التي تتوافد عليها العائلات طيلة العطلة الربيعية وذلك من خلال التكثيف من الدوريات بمحطات الحافلات, الترامواي, المترو والمطارات" حسب البيان.

وكشفت في ذات السياق عن إحصاء مصالحها ل "238 حادث مرور خلال هذا الأسبوع أفضى إلى 282 جريح و6 قتلى والسبب العنصر البشري بنسبة 22ر96 بالمائة