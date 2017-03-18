هلاك شخص وجرح اثنين في حادث تصادم بين سيارتين وشاحنة

هلك شخص واحد وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة جميعا من عائلة واحدة، بالإضافة إلى خسائر مادية اثر حادث مرور وقع ليلة الجمعة إلى السبت بالضاحية الشمالية لمدينة بسكرة ، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وهذا الحادث الذي كان مسرحا له الطريق الوطني رقم 3 بالمكان المسمى مرتفعات بومنقوش على مسافة حوالي 5 كلم عن عاصمة الولاية باتجاه ولاية باتنة نجم عن تصادم تسلسلي بين سيارتين خفيفتين وشاحنة مثلما أوضحه ذات المصدر.

وأسفر الحادث عن وفاة في عين المكان (م.ع 33 سنة) في حين تعرض اثنان آخران ( خ.ع) و( ز.ع) بالغين من العمر 35 سنة على متن ذات المركبة لجروح متعددة يضيف ذات المصدر.

وجرى إجلاء الجريحين لتلقي العلاج نحو مستشفى بشير بن ناصر وتحويل جثمان الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بنفس المؤسسة العمومية الاستشفائية وفقا لنفس المصدر.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية لحقت أضرار مباشرة بالمركبات، لاسيما السيارة التي كان على متنها الضحايا الثلاث، كما أشير إليه من طرف ذات المصدر.

وفتحت اثر ذلك مصالح الأمن المؤهلة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية