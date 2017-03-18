إبراز أهمية التشخيص المبكر في علاج أمراض التهاب المفاصل الروماتيزمي

أبرز الأطباء الأخصائيون الخواص المشاركون أمس الجمعة في فعاليات المؤتمر الطبي الوطني الخامس عشر (15) لجمعية الأطباء الجزائريين الخواص المختصين في داء الرثة أهمية التشخيص المبكر في علاج أمراض التهاب المفاصل الروماتيزمي لتفادي مضاعفات الأمراض.

وأكد رئيس الجمعية مدير المؤتمر عامر الوافي طبيب مختص في أمراض المفاصل أن التشخيص المبكر لأمراض التهاب المفاصل الروماتيزمي أصبح ضرورة ملحة أفرزتها نتائج الأبحاث الطبية الحديثة لدوره في تحقيق علاج طبي دقيق للحالات المرضية ويترجم الأداء النوعي للطبيب الأخصائي المعالج .

وأشار ذات المتحدث أن تجسيد هذه الأهداف العلاجية في العيادات الطبية الخاصة للأطباء المختصين في أمراض المفاصل لا تتأتى إلا من خلال التنسيق الطبي مع اختصاصات طبية وجراحية أخرى،لاسيما فيما تعلق منها بجراحة العظام وجراحة الأعصاب والطب الرياضي والأشعة الصينية والأشعة فوق الصوتية.

وأضاف السيد الوافي أن في هذه الطبعة الخامسة عشر تم إدراج مداخلات طبية علمية تتطرق إلى أهمية استفادة الأطباء الخواص المختصين في أمراض المفاصل من خبرات ومعارف هذه الاختصاصات الطبية الجراحية لتحسين أدائهم من جهة وتجسيد مسعى التشخيص المبكر لأمراض التهاب المفاصل الروماتيزمي .

وتناول البروفيسور الفرنسي رودينو وهو أحد أعمدة الطب الرياضي بأوربا في مداخلته"علاج تمزق الغضروف الهلالي في الركبة جراحي أم علاجي إلى أهمية تحكم الطبيب الأخصائي في أمراض المفاصل في إختصاصات الطب الرياضي الأشعة الصينية والأشعة فوق الصوتية وجراحة العظام باعتبارها اختصاصات طبية جراحية تحدد طريقة تعاطيه وعلاجه للحالات المرضية من خلال التشخيص الطبي الدقيق .

وأرتكزت مداخلات اليوم الأول من هذا المؤتمر الطبي الذي يدوم يومين حول أمراض التهاب المفاصل الروماتيزمي وعلاقتها الطبية بأمراض السمنة والسرطان، بالإضافة إلى مداخلات حول عقلنة استعمال الأدوية،لاسيما فيما تعلق بكمية الجرعات المستعملة إلى جانب أفاق العلاج الطبيعي بالمنتوجات الطبية البيولوجية في علاج التهاب المفاصل الروماتيزمي المزمن.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الطبية تسعة (09) ورشات تقنية ذات طابع تكويني لفائدة المشاركون من الأطباء الأخصائيين الخواص في أمراض المفاصل (تمارين لآلام أسفل الظهر والأشعة فوق الصوتية وحالات مرضية حول هشاشة العظام وآلام الظهر والأشعة فوق الصوتية للمعصم والتنويم المغناطيسي وفطريات الأظافر).

ويؤطر الشق الأكاديمي لهذا المؤتمر الذي يشارك فيه 120 طبيب خاص أخصائي في أمراض المفاصل 33 محاضرا منهم قامات علمية في اختصاص أمراض المفاصل والطب الرياضي قدموا من مختلف المستشفيات الجامعية بالوطن بالإضافة إلى أساتذة محاضرين من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية