دربـــال : لأول مرة يتم إسقاط 700 ألف إسم من الهيئة الناخبة في تاريخ الجزائر المستقلة

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال مساء هذا السبت بولاية الوادي أنه لأول مرة يتم إسقاط 700 ألف اسم من الهيئة الناخبة في تاريخ الجزائر المستقلة.

وأشار ذات المتحدث في لقاء مع أعضاء المداومة الولائية للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات أن تطهير الهيئة الناخبة يعتبر شرط أساسي في نزاهة وشفافية نتائج الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 04 ماي من السنة الجارية.

وأضاف أن"الهيئة"ستقف ضد كل من يريد المساس بنزاهة الانتخابات باعتبار أنها استحدثت دستوريا لتقف على شفافيتها داعيا أعضاء المداومة إلى متابعة كل مراحل الانتخابات حتى فيما تعلق بترتيب قوائم المترشحين .

تجدر الإشارة أن السيد عبد الوهاب دربال قد عاين مقر المداومة الولائية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والتقى مع أعضاء المداومة الولائية.

المصدر: وكـالة الأنبـاء الـجزائـرية