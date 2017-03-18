كأس رابطة الأبطال الإفريقية (إياب الدور ال16): إتحاد الجزائر يتأهل إلى دور المجموعات رغم الخسارة أمام كاديوغو (0 -1)

تأهل فريق اتحاد الجزائر إلى دوري المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم على الرغم من خسارته أمام نادي كاديوغو البوركينابي (0 -1) اليوم السبت بالعاصمة واغادوغو، برسم إياب الدور ال16 لهذه المنافسة .

وسجل الهدف الوحيد في هذا اللقاء اللاعب كاهان في الدقيقة 56، في الوقت الذي واصل فيه ممثل الجزائر بقية المجريات بعشرة لاعبين بعد طرد صانع الألعاب أمين سعيود في الدقيقة 27.

تشكيلة "سوسطارة" قد فازت في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة يوم السبت المنصرم بملعب عمر حمادي حمادي بالعاصمة

وبهذا يتأهل الفريق الأحمر والأسود إلى مرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية التي ستتكون من أربع مجموعات من أربعة فرق يتأهل الأول و الثاني عن كل مجموعة للدور ربع النهائي.