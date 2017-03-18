كأس الكنفيدرالية الإفريقية (إياب الدور 16): شبيبة القبائل تتأهل إلى الدور 16 مكرر بعد الفوز على نجم الكونغو (1-0)

تأهل فريق شبيبة القبائل إلى الدور 16 "مكرر" لكأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد فوزه على نجم الكونغو بنتيجة (1-0) الشوط الأول (0-0) اليوم السبت بتيزي وزو، ضمن إياب الدور ال16 من المنافسة القارية.

وسجل هدف الفوز ل"الكناري" اللاعب بولعويدات في الدقيقة 90.

وكان زملاء الحارس مليك عسلة قد تعادلوا في لقاء الذهاب برازافيل الأسبوع الماضي سلبيا (0-0).

وفي نفس المنافسة، تأهلت مولودية الجزائر إلى الدور 16 مكرر رغم إنهزامها أمام نادي رونيسانس (جمهورية الكونغو الديمقراطية) بنتيجة (2-1) أمس الجمعة بكينشاسا لحساب إياب الدور السادس عشر.

و كانت المولودية العاصمية قد فازت السبت الماضي ذهابا على رونيسانس (2-0) بملعب 5 جويلية الاولمبي بالجزائر العاصمة.

و يواجه ممثلا الجزائر في منافسة كأس "الكاف" في الدور 16 "مكرر" الفرق المقصية من نفس الدور لرابطة أبطال إفريقيا.