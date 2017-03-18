انتخابات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم : خير الدين زطشي المترشح الوحيد لرئاسة الهيئة الفيدرالية

سيكون خير الدين زطشي المترشح الوحيد لرئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحسبا لأشغال الجمعية العامة الانتخابية المقررة يوم الاثنين بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (00ر10)،حسبما أوردته لجنة الطعون.

ورفضت هذه اللجنة التي يترأسها حسان حمار، اليوم السبت،الطعن الذي تقدم به عبد الكريم مدوار بسبب غياب ملفات الأعضاء المترشحين معه لدى لجنة الترشيحات.

من جهته، قرر الرئيس المنتهية عهدته محمد روراوة عدم التقدم بملف ترشحه لعهدة اولمبية جديدة على راس الهيئة.

وهذه قائمة الأعضاء المترشحين مع زطشي لنيل مقعد في المكتب التنفيذي للفيدرالية:حكيم مدان،محمد معوش،ربوح حداد، جهيد زفزاف،راضية فرتول، بشير ولد زميرلي،رشيد قاسمي،مسعود كوسة،لعريبي أومعمر،عمار بهلول، نور الدين بكيري،محمد غوتي.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية