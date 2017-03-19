استحسان أولياء التلاميذ لدروس الدعم المقدمة خلال العطلة الربيعية

قررت وزارة التربية الوطنية فتح أبواب المؤسسات خلال الأسبوع الأول من العطلة الربيعية لتقديم دروس الدعم لفائدة التلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات النهائية و ذلك في إطار التنظيم البيداغوجي.

و تمكن دروس الدعم التلميذ المقبل على الامتحانات الوطنية من التحكم أكثر في المعلومات و ذلك عن طريق النمط التطبيقي.

وقد أعرب العديد من التلاميذ عن استعدادهم لحضور هذه الدروس بهدف محاولة فهم بعض الدروس، من جهتهم الأولياء أيضا استحسنوا هذه المبادرة وقالوا إن "هذا النوع من الدروس يساعدهم كأولياء خاصة للعاملين منهم."

هي دروس إذا ستكون وفقا للحصص المؤطرة و المخصصة للمراجعة ضمن نظام الأفواج.

من جهتها رئيسة الفدرالية الوطنية لجمعية أولياء التلاميذ جميلة خيار قالت إن "على التلاميذ تلبية نداء المدرسة،وأن هاته الساعات لتدارك النقص لديهم".

كما و جهة ذات المتحدثة نداء إلى الأولياء لإرسال أبنائهم لتلقي دروس الدعم مضيفتا أنه يجب احترام هذه الطريقة و أن المعلم أولى بالتلاميذ.

المصدر:الإذاعة الجزائرية