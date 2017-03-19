ضيف الأولى : نأمل في صياغة دفتر شروط يتماشى مع امكانيات المؤسسات المصغرة

قال رئيس الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب هامل خير الدين هذا الأحد إن الجلسات الوطنية للمؤسسات المصغرة والمتوسطة التي تفتتح اليوم ستعرف مشاركة 1000 مؤسسة مصغرة منضوية داخل فيدراليتنا "مضيفا انه سيتم تنظيم عدة ورشات عمل في مختلف القطاعات باعتبارنا همزة وصل بين المؤسسات المصغرة والطاقم الحكومي والمؤسسات البنكية.

وأوضح هامل خير الدين لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن هذه الجلسات التي تنظمها الفيدارلية الوطنية للمقاولين الشباب برعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تحت "شعار المؤسسة المصغرة أداة للتنويع وتنمية الاقتصاد الوطني" تتم تحت إشراف الوزير الأول عبد المالك سلال ومختلف القطاعات وكذا الباترونا للإطلاع على ما يمكن أن يقدمه الشباب الجزائري باعتباره حلقة هامة في تنويع الاقتصاد الوطني .

كما شدد ضيف الأولى على ضرورة أن تتضمن هذه الجلسات تحديد نموذج لدفتر شروط يكون متماشيا مع إمكانيات المؤسسات المصغرة وذلك لأن المناولة التي توجه للمؤسسات المصغرة حاليا تتضمن دفتر شروط تعجيزي وبهذا الدفتر الجديد تستطيع إثبات نفسها في الميدان موضحا انه تم التطرق إلى هذه المسألة خلال مشاركتهم في الثلاثية التي عقدت مؤخرا بولاية عنابة والتي أثمرت عن تنظيم هذه الجلسات.

تنظيم عدة ورشات في قطاعات مختلفة

وأشار إلى أن ورشات العمل تم تحديدها في عدة قطاعات منها قطاع الفلاحة والصيد البحري وقطاع السياحة والصناعات التقليدية وكذا قطاع الصناعة وورشة حول الصفقات العمومية وورشات حول البناء والأشغال العمومية وورشة حول تكنولوجيات الاعلام والاتصال التي تندرج في إطار مسعى الحكومة لتعميم استعمال الرقمنة في الإدارات.

اكثر من 1000مؤسسة مصغرة تصدر منتوجاتها إلى عدة دول في العالم

هذا وقال المتحدث ذاته "إن الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب التي تأسست في 17 ديسمبر 2016 بنيت على أساس متين حيث قمنا بعقد 48 مؤتمر ولائي أسفر عن تنصيب 48 مكتب ولائي عبر الوطن و1325 مكتب بلدي حيث استطعنا الوصول إلى كل المؤسسات المصغرة من دون تهيش أو إقصاء لأي مؤسسة".

وعن النجاح الذي حققته المؤسسات المصغرة التي تنشط تحت لواء الفيدرالية الوطنية المقاولين السباب التي تضمن 72 ألف و452 مؤسسة أكد خير الدين هامل أن اكثر من 1000مؤسسة مصغرة تقوم بتصدير منتوجاتها إلى دول اوروبية وافريقية وحتى آسيوية إلى جانب انه هناك مؤسسات قامت بجلب أفكار جديدة إلى الجزائر .

وأضاف أنه تم امضاء اتفاقيات مع مؤسسات وطنية من اجل إدماج المؤسسات المصغرة في عالم المقاولاتية من خلال المناولة.

نواجه بقايا "البيروقراطية" ... و ساهمنا في توقيف 400 حجز لمؤسسات مصغرة

وأضاف أن نسبة 20 بالمائة من الصفقات العمومية التي تكون موجهة لأصحاب المؤسسات المصغرة لم تتجسد على أرض الواقع ،حيث لا تتعدى نسبة استفادة المؤسسات من هذا الامتياز 5 بالمائة مع العلم أن إجمالي المؤسسات المصغرة يقدر بـ مليون و250 ألف مؤسسة وهذه النسبة تعد قليلة جدا.

وذكر خير الدين هامل في السياق ذاته أنه هناك 400 مؤسسة مصغرة تعاني من الفشل وهي على وشك الافلاس غير أن فيدراليتنا في توقيف 400 حجز لهذه المؤسسات .

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف