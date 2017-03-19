Googleتقلل من أحجام صور jpeg بنسبة 35%

طور فريق من الباحثين يعمل لدى شركة google خوارزمية جديدة لضغط ملفات الصور تجمع بين كثافة ضغط ممتازة وجودة بصرية عالية مما أدى إلى انخفاض كبير في أحجام ملفات الصور بصيغةjpeg ، وأوضحت الشركة أن خوازميتها الجديدة تعمل على خفض أحجام الصور بنسبة تصل إلى 35 في المائة بالمقارنة مع غيرها من الخوارزميات المستخدمة.

وتزداد الحاجة في الوقت الحالي إلى مثل هذه التقنيات، حيث تحتوي شبكة الإنترنت على عدد من الصور لا حصر لها، ويرغب الجميع، بما في ذلك المستخدمين والشركات التي تعمل على تخزين تلك الصور، بتوفير إمكانية تحميل تلك الصور بأسرع وقت وأن تبدو دقتها جيدة قدر الإمكان.

وتسمى الخوارزمية الجديدة مفتوحة المصدر باسم" Guetzli "، وهي تعمل على تصغير حجم الملفات بشكل كبير دون الإضرار بالتوافق مع معيار الصور jpeg، مما يوفر إمكانية استعمال الخوارزمية في كل مكان دون الحاجة إلى تغيير أي شيء آخر.

وتعمل الخوارزمية الجديدة مع متصفحات الويب الموجودة حاليا وأدوات معالجة الصور، وتشير الشركة إلى أنها تسمح بتقليل أحجام ملفات الصور دون المساس بشكل كبير بجودة الصورة، وذلك من خلال استهداف ما يعرف باسم مرحلة تكميم عملية الضغط، وهي المرحلة التي يمكن من خلالها للخوارزميات تصغير حجم الملفات مع تقديم صور ذات جودة أقل.

ويمكن تقسيم عملية ترميز صور jpeg إلى ستة أجزاء متميزة هي تحويل مساحة اللون وتقليص الفاصل وتقسيم الكتلة وتحويل جيب التمام المنفصل والتكميم والترميز العشوائي غير المنتظم، حيث تركز الخوارزمية الجديدة على مرحلة التكميم وهي المرحلة التي تؤدي عادة إلى فقدان الجودة البصرية للصورة.

وتعمل خوازرمية Guetzli بشكل أبطأ من الخيارات الأخرى المتوفرة مثل libjpeg، وهي مفتوحة المصدر، ويمكن للمستخدمين الراغبين تحميلها واستعمالها ضمن مشاريعهم الخاصة، وأظهرت الاختبارات التي أجرتها google أن المستخدمين يفضلون الصور المنتجة عبر Guetzli مقارنة مع غيرها من خوارزميات الترميز الخاصة بصغية الصورjpeg .

المصدر:وكالات