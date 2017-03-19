أويحيى للإذاعة : إشاعات مرض الرئيس دعاية مغرضة هدفها زعزعة استقرار الجزائر

أكد أحمد أويحيى،مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أن الإشاعات التي يتم تداولها حول الوضع الصحي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ليس إلاّ دعاية مغرضة يتم الترويج لها من طرف أوساط تكن العداء للجزائر

و أكد أويحي خلال حوار خص به إذاعة الجزائر من إليزي أن الرئيس بوتفليقة يقوم بواجباته بشكل طبيعي و وضعه الصحي جيد جدا مطمئنا سكان إليزي - على حد تعبيره - بصحة الرئيس الذي يقوم بواجباته على أحسن ما يرام.

و قال مدير ديوان الرئاسة في هذا الصدد : "لو أن صحة الرئيس بوتفليقة متدهورة فعلا مثلما يتم الترويج لها ما كنتم لتروا الوزير الأول عبد المالك سلال في زيارة إلى النيجير، و الأخ قائد أركان الجيش في الإمارات، وأنا في إليزي .. لهذا أطمئن الجميع .. الرئيس بخير".

المصدر : الإذاعـــة الجزائرية