وزير الإتصال: الإذاعة الدولية الصوت الذي يقدم أفضل صورة عن الجزائر

احتفلت إذاعة الجزائر الدولية اليوم بالذكرى العاشرة لتأسيسها، والمصادفة لـ19 مارس 2017.

وبهذه المناسبة أكد وزير الإتصال حميد قرين لدى استضافته ببرنامج " Focus de la RAI" أن "إذاعة الجزائر الدولية تسعى لتقديم أفضل صورة ممكنة عن الجزائر بمعلومة ذات مصداقية وجدية. والإعلام بما يحدث في الجزائر ومشاريعها التنموية، وان تكون مرافقة للعمل الدبلوماسي الذي تقوم به الحكومة".

وأشار قرين إلى أنه في خلال زياراته للمناطق الحدودية في 2014 اكتشف أن "صوت الجزائر في العالم" غير ملتقط في هذه المناطق الأمر الذي استدعى توسيع نطاق بث الإذاعة وتعزيز برامجها.