ارتفاع إنتاج سوناطراك من المحروقات خلال جانفي و فيفري2017

بلغ الإنتاج الابتدائي للمحروقات 6ر32 مليون طن من المكافئ النفطي خلال جانفي و فيفري2017 أي بنسبة 102 بالمائة من الهدف المسطر أي بارتفاع نسبته 4 بالمائة مقارنة بالنتائج المحققة في الفترة ذاتها من 2016 حسبما أعلن عنه مجمع سوناطراك في آخر تقرير له.

و تتوفر الشركة حاليا على قدرة إنتاجية إضافية للنفط الخام تقدر بـ 110.000 برميل يوميا لكنها غير مستغلة نظر لاتفاق تخفيض الإنتاج لمنظمة أوبك.

كما يوجد حجم إضافي من الغاز يقدر بـ 4 مليار متر مكعب سنويا و هو قابل للتصدير عند الانتهاء من مشروع أنبوب الغاز "جي ار 6" في ماي 2017.

و فيما يخص حجم الصادرات فقد بلغ مستواها الإجمالي 9ر17 مليون طن من المكافئ النفطي ما بين جانفي و نهاية فيفري 2017 أي بنسبة تجسيد قدرها 117 بالمائة من الهدف المسطر و بارتفاع قدره 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016.

و بلغ إنتاج الغاز الطبيعي 4ر22 مليار متر مكعب أي بنسبة تحقيق قدرها 103 بالمائة مقارنة بالهدف المسطر و بارتفاع قدره 6 بالمائة مقارنة بنهاية فبراير 2016 مع العلم أن التوقيف من أجل الصيانة بحاسي طويل (12 مليون متر مكعب يوميا) قد تم في جانفي 2017.

و بلغ إنتاج النفط الخام 13ر8 مليون طن أي 99 بالمائة من الهدف المسطر و بارتفاع قدره 3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016.

و فيما يخص الكميات المنقولة من المحروقات على مستوى شبكة الشمال فقد بلغت 4ر28 مليون طن من المكافئ النفطي أي بنسبة تجسيد قدرها 114 بالمائة من الهدف المسطر و بإرتفاع قدره 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016.

و يعود هذا المستوى من الإنتاج إلى استخراجات غازية تفوق التوقعات خصوصا من طرف سونلغاز (نسبة تحقيق 120 بالمائة) و أنابيب التصدير.

تراجع إنتاج الغاز الطبيعي المميع و نشاط التكرير

و بلغ إنتاج مركبات الغاز الطبيعي المميع 3ر4 مليون متر مكعب أي بنسبة تحقيق 83 بالمائة من الهدف المسطر بتراجع قدره 12 بالمائة مقارنة بنهاية فيفري 2016 و بارتفاع قدره 41 بالمائة مما تم إنتاجه في نفس الفترة من 2015.

و يعود هذا إلى توقف و تراجع إنتاج وحدات GL 1 Z, GL2Z و GL 1 K في شهر جانفي و توقف الوحدة الكبيرة GL 1 K من 29 ديسمبر 2016 إلى 15 جانفي 2017 لأشغال غير مبرمجة على مستوى محولات أمديا "Mdea".

و فيما يتعلق بالتكرير فقد تم معالجة 4 ملايين طن من النفط الخام (باحتساب الكميات على مستوى محطة أدرار) أي نسبة تحقيق بلغت 103 بالمائة من الهدف المسطر و بتراجع 3 بالمائة مقارنة بنهاية فيفري 2016 .

و بلغت كميات المكثفات المعالجة على مستوى وحدة RA2K ما مجموعه 8ر0 مليون طن أي نسبة تحقيق بلغت 109 بالمائة من الهدف المسطر و بارتفاع قدره 6 بالمائة مقارنة بنهاية فيفري 2016.

المصدر: واج