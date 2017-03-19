الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يستقبل السيد عبد القادر مساهل

استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الأحد بالجزائر العاصمة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل الذي قدم له عرضا عن الوضع في المنطقة.

وقدم السيد مساهل لرئيس الجمهورية خلال هذا الاستقبال تقريرا عن الوضع السائد في المنطقة لاسيما في منطقة الساحل ومالي وليبيا.

كما قدم الوزير لرئيس الدولة تقريرا شاملا حول آخر التطورات على الساحة العربية والإفريقية وأطلعه بذات المناسبة على نتائج أشغال الدورة ال147 لمجلس وزراء شؤون خارجية دول الجامعة العربية التي عقدت يوم 7 مارس بالقاهرة وكذا تنصيب الأعضاء الجدد في المفوضية الإفريقية يوم الخميس الماضي باديس ابابا.

وأعطى الرئيس بوتفليقة بهذه المناسبة توجيهات من اجل معالجة النزاعات لاسيما في ليبيا والتحديات التي تواجهها منطقة الساحل في مجال مكافحة الإرهاب.

كما جدد رئيس الجمهورية التأكيد على موقف الجزائر في مجال تسوية النزاعات لاسيما عبر رفض كل أشكال التدخل الأجنبي واللجوء إلى الحوار والحل السياسي باعتبارهما السبيل الوحيد الكفيل بإرساء الأمن والاستقرار.