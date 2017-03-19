توقيف أزيد من 40 شخصا وحجز ما يربو عن 4000 قرص مهلوس و67 ألف علبة سجائر

أسفر نشاط عناصر الأمن الوطني عبر الجزائر العاصمة وقسنطينة وسطيف عن توقيف أزيد من 40 شخصا مشتبه فيهم يتاجرون في المؤثرات العقلية والسجائر ومادة التبغ المقلد،حيث تم حجز أزيد من 4000 قرص مهلوس و 67 ألف علبة سجائر وأكثر من 15 ألف كيس من مادة الشمة المقلدة،حسبما ورد في بيان لمديرية العامة للأمن الوطني.

وتحدث البيان عن ضبط كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة بلغت ب 4426 قرصا من مختلف الأنواع وحجز 8 أسلحة بيضاء مختلفة تستعمل في السرقة و السطو على المواطنين مع توقيف 45 شخص مشتبه فيه بكل من الجزائر العاصمة وقسنطينة. وتم في العملية الأولى بالعاصمة حجز 1826 قرصا مهلوسا و 8 أسلحة بيضاء وتوقيف 44 شخصا،بينما أوقفت شرطة قسنطينة شخصا يتاجر بالمؤثرات العقلية بأحد الأحياء الشعبية القديمة وحجز 2600 مؤثر عقلي.

أما بولاية سطيف فتوصلت الشرطة هناك إلى حجز كمية معتبرة من علب السجائر ومادة التبغ المقلد قدرت ب 67500 علبة من مختلف الأنواع و 15500 كيس من مادة الشمة المقلدة ، حيث سمحت العملية بتوقيف شخصين في العقد الثالث من العمر يحترفان ممارسة هذا النشاط بطريقة غير شرعية. ويؤكد البيان أن الدوريات المستمرة للأمن الوطني سمحت بكشف أمر شخصين محل الشبهة على متن شاحنة محملة بكميات معتبرة من السجائر المقدرة ب 67500 علبة من أنواع مختلفة و 15500 كيس شمة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية