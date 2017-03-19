اجتماع بين وكالة أنساج والبنوك الاسبوع المقبل لبحث مشاكل تمويل المؤسسات

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أنساج) مراد زمالي هذا الأحد بالجزائر أنه سيتم الأسبوع المقبل عقد اجتماع بين الوكالة والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية لبحث مشاكل تمويل المؤسسات التي تم إنشاؤها في إطار هذا الجهاز.

وأوضح السيد زمالي خلال جلسة خصصت لانشغالات المقاولات الشبانية ضمن أشغال الجلسات الوطنية للمؤسسة المصغرة أنه سيتم خلال هذا اللقاء المرتقب مع ممثلي البنوك التطرق لمختلف المشاكل المتعلقة بالقروض البنكية وكيفيات السداد بما يضمن نجاح وديمومة هذه المقاولات التي أنشئت بدعم عمومي.

ويشتكي الكثير من المقاولين الشباب في إطار جهاز أنساج من مشكل حجز التجهيزات في حالة التأخر عن السداد وعدم تطبيق الخفض

على الفوائد البنكية بشكل كامل وفي كيفية تطبيق إعادة جدولة سداد القروض.

كما كشف السيد زمالي عن إنشاء قائمة لمؤسسات التموين التي يمكن للمقاولات الشبانية اللجوء إليها لاقتناء العتاد والمواد الأولية.

وتهدف هذه القائمة التي سيتم إطلاقها مطلع مايو المقبل إلى الحد من ظاهرة تحايل بعض الممونين على الشباب المقاول حسب المدير

العام الذي أكد أن القائمة ستشمل فقط المؤسسات الموثوق فيها والتي تلتزم بدفتر شروط تعده وكالة أنساج.

وأفاد على صعيد آخر بإطلاق أرضية معلوماتية قريبا تضم مختلف المؤسسات التي تم إنشاؤها عن طريق جهاز انساج.

وتسعى الوكالة من خلال هذه الارضية التي تم استحداثها بفضل مشروع تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى خلق شبكة يمكن للمقاولين من خلالها تعزيز العلاقات فيما بينهم وخلق فرص تكامل فضلا عن الترويج لمنتجاتهم.

وفيما يخص العقار الصناعي ، أكد السيد زمالي أنه يجري العمل حاليا على تعميم فكرة تخصيص مناطق صناعية مصغرة تخصص

حصريا للمؤسسات المصغرة.

من جهة أخرى، تدرس الوكالة إمكانية تنظيم دورات تكوينية لفائدة الشباب المقاول في إطار جهاز أنساج تتمحور حول تسيير المؤسسة

المصغرة والتعامل مع مختلف الهيئات، لاسيما مديرية الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي ووكالات التشغيل وذلك بالتنسيق مع الفيديرالية الوطنية للمقاولين الشباب.

وأضاف المدير العام أنه يجري حاليا الاعداد لنصوص قانونية تعزز من تمثيل المقاولات الشبابية في مختلف الهيئات التي تنشط في مجال ترقية المقاولة الشبانية حيث سيتم تدعيم المجلس التوجيهي لأنساج بممثل عن الفديرالية وتدعيم صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بممثلين عن ذات الفديرالية.

وحول مشكل المحلات، اوضح المدير أنه تنفيذا لتوصيات الثلاثية يجري حاليا في العديد من الولايات إحصاء الفضاءات العمومية الشاغرة قصد تحويلها لفائدة المؤسسات الشبانية.

وخلال جلسة الاستماع, قام شباب مقاول بعرض مختلف الصعوبات والمشاكل التي يتعرضون مؤكدين على مطلبهم بتفعيل الآلية التي تسمح للمؤسسات المصغرة بالاستفادة بحصة 20% من الصفقات العمومية.

ويشارك في هذه الجلسات التي تدوم يومين وتنظمها الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب ازيد من 1000 شاب مقاول يمثلون مختلف ولايات الوطن.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية