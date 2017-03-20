إشادةٌ بالقانون المتعلق بتنظيم حــركة المرور الصادر بالجريدة الرسمية

ثمن نواب الشعب الإجراءات الجديدة التي جاء بها القانون المتعلق بتنظيم و سلامة الحركة المرورية الصادر بالجريدة الرسمية حيث أجمعوا على أنه جاء بعدة إيجابيات.

و في هذا الصدد أوضح النواب أن أهم شيء أدخل في القانون هو النظام الجديد لرخصة السياقة بالتنقيط التي استحسنوها ، وكذا الجانب الردعي من حيث القيمة المالية للمخالفات حتى يكون الحذر أكثر من طرف سائقي المركبات.

تجدر الإشارة إلى أنه صدر في العدد 12 للجريدة الرسمية القانون المتعلق بتنظيم و سلامة الحركة المرورية والذي جاء بعدد من التدابير الجديدة منها نظام النقاط في رخصة السياقة وكذا تشديد العقوبات ضد المخالفين لقواعد حركة المرور برفع الغرامات الجزافية حسب درجة المخالفة.

كما يتضمن النص الجديد تشديدا للعقوبات ضد المخالفين لقواعد حركة المرور حيث تم رفع الغرامات الجزافية حسب درجة المخالفة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية