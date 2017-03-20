اللّواء رشيـــد شواكي للإذاعة : الصناعة العسكرية تشرف على حوالي 10 شركات صناعية عبر التراب الوطني

أكد مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني اللواء رشيد شواكي أنه "سيتم تلبية جميع احتياجات السوق الوطنية من الشاحنات والسيارات وحافلات رباعية الدفع بعلامة مرسيدس في 2019 والتي سيتم انتاجها بالجزائر"مضيفا أن رقم أعمال جميع مؤسسات الصناعات العسكرية سيقارب حوالي 100 مليار دينار في 2019" .

وأكد اللواء رشيد شواكي لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح "على أنه في سنة 2019 سيتم انتاج 15 ألف شاحنة وانتاج 25 ألف محرك ثقيل على مستوى مركب واد حميمين بقسنطينة بعلامة مرسيدس وعلامات أخرى معروفة موجهة لجميع الاغراض في بلادنا سواء ما تعلق بالشاحنات والسيارات والجرارات وآلات الأشغال العمومية وكذا الزراعية.

وعن مساهمة المؤسسة العسكرية في توفير مناصب العمل، أبرز ضيف الأولى أن مؤسسته تعمل على توفير حوالي 30 ألف منصب للمتخرجين الجدد الذين يتحصلون على عقد عمل مباشر في الولاية التي يقطنون بها.

هذا وأشار اللواء رشيد شواكي إلى أن الصناعة العسكرية حاليا تشرف على حوالي 10 شركات صناعية موزعة عبر كل التراب الوطني متخصصة في عدة مجالات كالميكانيك والكهرباء والصناعات الكيميائية والنسيج وغير ذلك مضيفا أن هذه الشركات لديها 40 مصنعا وشركات قابضة متعددة الأسهم.وأضاف بالقول ..

وفي مجال الشراكة مع الاجانب ذكر مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني انه خلال المخطط الخماسي 2009-2014 وفي اطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان هناك محور جديد لإعادة انطلاق الصناعة الوطنية حيث يرتكز على بعض محاور استراتيجية منها الشراكة في اطار الاستثمار الأجنبي في الجزائر وجلب تكنولوجيات ذات سمعة عالمية وانتاج بضائع بعلامة معروفة على المستوى العالمي.

كما أكد على أن جميع عقود الشراكة التي أمضيناها مع المستثمرين اعتمدنا على بند هام يرتكز على اندماج لـ30 بالمائة لجميع البضائع والمنتوجات التي سيتم انتاجها في هذه الشراكة في 2019 .

وعن الشراكة مع الجانب الايطالي في مجال صناعة المروحيات على مستوى مصنع عين ارنات بولاية سطيف أفاد اللواء رشيد شواكي بأنهم في اطار الدراسة وانجاز البنية التحتية وبعد عامين يتم الانتاج الاولي بحيث ستكون البداية بالمروحيات ذات الطابع شبه العسكري للشرطة والحماية المدنية والجمارك معتبرا أن هذه الصناعات الدقيقة رهان كبير بالنسبة لنا على حد تعبيره.

موقع الإذاعة الجزائرية / حنان شارف