رئيس الجمهورية يجدد حرص الجزائر على تعميق تعاونها مع تونس والارتقاء به الى مستوى الشراكة الاستراتيجية

جدد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في برقية تهنئة بعث بها الى نظيره التونسي، الباجي قايد السبسي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، حرص الجزائر على تعميق سنة التشاور والتعاون التي تجمع البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، تحقيقا لآمال وتطلعات الشعبين.

وجاء في برقية رئيس الجمهورية: "يسعدني، والشعب التونسي الشقيق يحيي الذكرى الواحدة والستين لاستقلاله، لاأن أتقدم إلى فخامتكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأحر التهاني وأطيب التمنيات، راجيا من المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يحقق للشعب التونسي الشقيق مزيدا من التطور والرقي والازدهار في ظل قيادتكم الرشيدة".

وأضاف : "إن حلول هذه الذكرى المجيدة مناسبة لاستحضار تضحيات الشعب التونسي من أجل الانعتاق من نير الاستعمار الغاشم واستعادة سيادته الوطنية والنضال المشترك لشعبينا الشقيقين من أجل الحرية والكرامة".

واستطرد رئيس الدولة قائلا: "كما تعد أيضا مناسبة للتفكير سويا في كيفيات مضاعفة الجهد الكفيل بتوطيد أواصر الأخوة التاريخية، وتعزيز سنة التنسيق والتشاور التي دأبنا عليها بما يخدم المصالح العليا لبلدينا وشعبينا الشقيقين".

وخلص الرئيس بوتفليقة مخاطبا نظيره التونسي: "ولا يفوتني في هذا المقام أن أعبر لكم عن ارتياحنا للمستوى المرموق الذي بلغته العلاقات الثنائية بين بلدينا، مجددا لكم حرصنا التام على العمل سويا من أجل لاتعميقها والارتقاء بها، في مختلف المجالات، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من أجل تحقيق الآمال لاوالتطلعات المشروعة لشعبينا الطامحين إلى العيش الكريم ضمن الفضاء المغاربي".