سوريا: قصف مكثف على شرق دمشق غداة هجوم لفصائل المعارضة المسلحة

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان هذا الاثنين تعرض مواقع فصائل المعارضة إلى قصف مكثف شرقي دمشق في سياق مواصلة القوات الحكومية والقوات الموالية لها غاراتها لاستعادة المناطق التي تقدمت إليها الفصائل المسلحة في الأطراف الشرقية للعاصمة دمشق.

.وأفاد ذات المصدر بأن مواقع الفصائل المسلحة شرق دمشق تعرضت هذا الاثنين لغارات كثيفة بعد ساعات من تصدي القوات الحكومية لهجوم مباغت على مواقعها تمكن مسلحون بموجبه من التسلل الى أطراف حي العباسيين في وسط العاصمة السورية.مشيرا إلى أن طائرات حربية استهدفت مواقع الفصائل في حي جوبر"

من جانب آخر كشف نائب رئيس مجلس الدوما رئيس الوفد البرلماني الروسي الذي يزور سوريا حاليا فلاديمير فاسيليف أن النواب بالوفد الروسي وكذلك في وفد الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي يعولون على لقاء الرئيس السوري بشارالأسد خلال هذه الزيارة وبحث تسوية الأزمة السورية معه.

من جهته ذكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الدوما ليونيد سلوتسكي أنه من المرتقب أن يلتقي الوفد بالرئيس السوري مضيفا "نود أن نبحث خلال هذا اللقاء مسألة التسوية السورية ودورالبعد البرلماني في هذه العملية وكذلك في تنفيذ تلك المهام التي تحدد في مفاوضات جنيف وأستانا وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 في المرحلة الراهنة".

وفي سياق متصل أعلن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث بوتين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصريحات صحفية اليوم أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيصل موسكو قبل المفاوضات السورية المقررة في جنيف 23 مارس الجاري.

وأوضح أن وفد الحكومة السورية أكد مشاركته في جنيف مشيرا إلى أن موسكو تأمل في حضورممثلي المعارضة السورية المسلحة إلى مفاوضات جنيف.

المصدر :وكالات