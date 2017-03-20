خير الدين زطشي رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم خلفا لمحمد روراوة

انتخب صباح هذا الاثنين، خير الدين زطشي رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) خلال اشغال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت اليوم الاثنين بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر)، دون حضور الصحافة.

وحاز زطشي، الذي يشغل منصب رئيس نادي اتليتيك بارادو (الرابطة المحترفة الثانية) و المترشح الوحيد، على 64 صوتا مقابل 35 صوتا معارضا، في حين تم إلغاء 4 أصوات، من بين ال103 عضو مصوت.

و يخلف زطشي الرئيس السابق محمد روراوة الذي قرر عدم الترشح لعهدة اولمبية جديدة (2017-2020).

وبمناسبة انتخابه على رأس أعلى هيئة كروية في الجزائر، أكد زطشي تحمله كامل المسؤولية على شؤون الكرة مستقبلا معبرا في الوقت ذاته عن سروره لانتخابه هذا الصباح.

وقال في تصريح له للاذاعة الجزائرية " أشكر جميع من انتخبني ومن شارك في العملية الانتخابية التي تكللت بانتخابي على رأس الفاف".

المصدر : الإذاعــــة الجــــزائرية