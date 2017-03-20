خير الدين زطشي رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم خلفا لمحمد روراوة

20/03/2017 - 13:54

انتخب صباح هذا الاثنين، خير الدين زطشي رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) خلال اشغال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت اليوم الاثنين بالمركز الفني الوطني بسيدي   موسى (الجزائر)، دون حضور الصحافة.

وحاز زطشي، الذي يشغل منصب رئيس نادي اتليتيك بارادو (الرابطة المحترفة الثانية) و المترشح الوحيد، على 64 صوتا مقابل 35 صوتا معارضا، في حين تم إلغاء 4 أصوات، من بين ال103 عضو مصوت.

و يخلف زطشي الرئيس السابق محمد روراوة الذي قرر عدم الترشح لعهدة اولمبية جديدة (2017-2020).

وبمناسبة انتخابه على رأس أعلى هيئة كروية في الجزائر، أكد زطشي تحمله كامل المسؤولية على شؤون الكرة مستقبلا معبرا في الوقت ذاته عن سروره لانتخابه هذا الصباح.

وقال في تصريح له للاذاعة الجزائرية " أشكر جميع من انتخبني  ومن شارك في العملية الانتخابية التي تكللت بانتخابي على رأس الفاف".

 

الرئيس الجديد للفاف لعهدة 2017 – 2021 خير الدين زطشي 51 سنة ، مارس كرة القدم في صفوف نادي حيدرة قبل تقمص نادي بارادو الذي كان وراء إنشائه و ترأسه حاليا و هو على عتبة الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

خير الدين زطشي اللاعب الرئيس و المسير لإحدى المؤسسات كان اليوم أمام الجمعية العامة التي تضم 108 أعضاء لكسب ثقتهم لتولى عرش الفاف خلفا للمنتهية عهدته محمد روراوة و ذلك لإعطاء دفع جديد لكرة القدم الجزائرية خلال السنوات المقبلة.

 قائمة خير الدين زطشي تضم 12 عضوا من بينهم لاعب فريق جبهة التحرير الوطني محمد معوش و عضو المكتب الفيدرالي الأسبق مجيد زفزاف ولاعب المنتخب الوطني الأسبق حكيم مدان و الحكم الدول الأسبق مسعود كوسة و الأنسة راضية فرتول الممثلة للرياضة النسوية

خير الدين زطشي أرسى لبنة أكاديمية نادي بارادو لكرة القدم التي أنجبت عدة عناصر لامعة على غرار اللاعب رؤوف بن غيث ،زكريا منصوري و الدولي رامي بن سبعيني المحترف بنادي رين الفرنسي و وجوه أخرى واعدة و صاعدة في الباك أمثال عطال و النعيجي و مزياني.

 

المصدر : الإذاعــــة الجــــزائرية

 

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