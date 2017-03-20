تنصيب عبد المومن ولد قدور رئيسا مديرا عاما لسوناطراك

اجتمع وزير الطاقة نور الدين بو طرفة هذا الاثنين بأعضاء مجلس إدارة مجمع سوناطراك وأشرف على تنصيب عبد المومن ولد قدور كرئيس مدير عام لسوناطراك خلفا لأمين معزوزي حسب بيان لوزارة الطاقة .

وبهذه المناسبة دعا بوطرفة الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك للعمل بروح المسؤولية و الثقة وذلك لتنفيذ التغييرات النوعية التي تسمح للشركة بالتطور و النمو في مناخ مؤسساتي مستقر و ملائم للأخذ بزمام المبادرة والقرار حسبما أكد ذات المصدر.

وحث بوطرفة الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك و كافة المسؤولين السامين في الشركة على الالتزام التام و ذلك للحفاظ على مصالح الشركة و كذا العمل على تطوير التسيير والإنتاج بما يسمح بتكيف المؤسسة مع التغييرات التي يشهدها محيطها.

و عبر الوزير كذلك عن "دعمه التام و دعم كبار المسؤولين في الدولة و على رأسهم فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يأمل في أن تعود سوناطراك مجددا للاستقرار والتماسك لكي تكون مؤسسة مثالية" يضيف البيان.

و يعتبر الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك عبد المومن ولد قدور خريج المدرسة العليا متعددة التقنيات وهو متحصل على شهادة من المعهد التكنولوجي لماساشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية.