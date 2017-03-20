البنك العالمي :الجزائر تتوفر على قدرات نمو ضخمة

أكد البنك العالمي في بيان له أن الجزائر تتوفر على قدرات نمو و تنمية ضخمة مشيرا إلى النجاح الكبير المحقق في مجال خفض نسبة الفقر خلال الـ 15 سنة الماضية.

و أكد نائب رئيس البنك العالمي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم الذي يقوم حاليا بزيارة للجزائر أن الجزائر تمكنت خلال السنوات الـ 15 المنصرمة من تقليص نسبة الفقر من 20 إلى 7 بالمائة و ذلك يعتبر نجاحا كبيرا.

و أوضح بيان مجموعة البنك العالمي نقلا عن غانم انه "يتعين علينا تثمين هذا التقدم لإقامة مجتمع منتج أكثر و مبدع مضيفا أنه في الوقت الذي رافقنا فيه برامج إصلاح بلدان عديدة على غرار بولونيا و كازاخستان و فيتنام نسعى إلى تعبئة هذه الخبرة العالمية لدعم الأهداف التي سطرتها الجزائر من اجل إرساء قواعد نمو مستدام مستقبلي.

و أضاف أن "الجزائر تتوفر على قدرات ضخمة و هي تعمل حاليا على التزود بنظرة إستراتيجية لاستغلالها أحسن استغلال".

و أردف بيان البنك العالمي أن غانم سيلتقي خلال زيارته للجزائر التي تستغرق ثلاثة أيام عددا من أعضاء الحكومة و محافظ بنك الجزائر.

وسيتم التطرق إلى التقدم المحقق إلى حد الآن بالنظر إلى أولويات البلاد و الدعم الإضافي الذي يمكن للبنك بحكم خبرته العالمية تقديمه للجزائر لمساعدتها على بلوغ أهدافها.

و أضاف ذات المصدر أن المحادثات ستتمحور حول المجالات التي قدم فيها البنك العالمي دعما تقنيا للجزائر لاسيما تحسين أنظمة الحماية الاجتماعية و الهدف البعيد المدى الرامي إلى تقليص تبعية البلدان للمحروقات و تنويع اقتصادها لتحقيق النمو و توفير مناصب شغل.

وخلال زيارته سيلتقي غانم أيضا بوالي الجزائر العاصمة الذي سيتطرق معه للرهانات المرتبطة بالنمو السريع الذي تشهده المدن الجزائرية و الإجراءات المتخذة للتكيف معه.

و سيتوجه بالمناسبة إلى المدينة الجديدة سيدي عبد الله و سيتحادث مع مقاولين شباب حيث سيتم التطرق إلى آفاق تطور القطاع الخاص.

و تتضمن حقيبة مجموعة البنك العالمي في الجزائر 10 مشاريع مساعدة تقنية قابلة للتسديد في مجالات عديدة : تحسين مناخ الأعمال و تنمية الفلاحة و تعزيز القدرات الإحصائية لرفع فعالية أنظمة الضمان الاجتماعي.

و تعتبر المساعدة التقنية القابلة للتسديد أداة تمكن البلدان غير المقترضة مثل الجزائر و بلدان الخليج من إقامة تعاون مع البنك الدولي لإعادة الإعمار و المؤسسة المالية الدولية وهما مؤسستان متخصصتان تابعتان للبنك العالمي. و استثمرت المؤسسة المالية الدولية في ثلاثة صناديق مساهمة خاصة و إقليمية تمول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر حسب توضيحات البنك العالمي.