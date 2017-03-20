رابطة أبطال إفريقيا: تحديد تواريخ الجولات الـ 6 لمرحلة المجموعات

حددت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم هذا الاثنين تواريخ الجولات الست لرابطة أبطال إفريقيا في صيغتها الجديدة التي ستنطلق يوم 12 ماي القادم بإجراء الجولة الأولى.

ويخص الدور ثمن النهائي -الذي لم يجر سحب قرعته بعد- 16 فريقا مقسما على أربعة أفواج من أربعة أندية لكل واحد حيث يتأهل الأول و الثاني الى ربع النهائي.

وتجري الجولة الثانية يوم 23 ماي تكون متبوعة بالجولة الثالثة و الأخيرة من مرحلة الذهاب يوم الثاني من جوان القادم.

بعد فترة راحة, تستعيد المنافسة نشاطها بإجراء اليوم الرابع في 20 جوان, ثم الخامس فالسادس يومي الفاتح و السابع جويلية 2017.

وتأهل لمرحلة المجموعات كل من إتحاد الجزائر (الجزائر), الأهلي و الزمالك (مصر), الترجي التونسي و النجم الساحلي (تونس), المريخ و الهلال (السودان), أهلي طرابلس (ليبيا), ماملودي صن داونز (جنوب افريقيا), الوداد البيضاوي (المغرب), زاناكو (زامبيا), فيروفياريو بييرا (الموزمبيق), فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية), كوتون سبور (الكاميرون), كابس يونايتد (زيمبابوي), سان جورج (إثيوبيا).