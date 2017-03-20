مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي يبحث الأوضاع الراهنة في الصحراء الغربية

يعقد مجلس السلم و الأمن في الإتحاد الإفريقي برئاسة جمهورية جنوب إفريقيا هذا الاثنين جلسة لمناقشة التطورات الراهنة في الصحراء الغربية.

و يشكل الاجتماع أول اختبار للنظام المغربي الذي قبل مؤخرا باحترام ميثاق الإتحاد الإفريقي حيث تفرض القواعد حضوره إلى جانب الجمهورية الصحراوية للرد على أعضاء مجلس السلم و الأمن الإفريقي.

وفي تصريح للقناة الأولى أوضح مفوض السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي أن الاجتماع يسير في ظروف إيجابية مشددا على ضرورة أن يلعب الإتحاد الإفريقي دورا أكبر من ذي قبل لإعطاء فرصة للشعب الصحراوي لتقرير مصيره.

و قال شرقي إن"الاجتماع تم في ظروف جيدة بحضور الوزير الصحراوي و الأمم المتحدة وتم التطرق إلى الموضوع في جو ايجابي في حضور كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وأكد الجميع أن هناك جوا جديدا ما دام الطرفان متواجدين في نفس المنظمة وأكدوا على أن هذا المشكل طال أمده كثيرا وأنه حان الأوان لكي يلعب الاتحاد الافريقي دوره أكثر من ذي قبل من أجل إعطاء الشعب الصحراوي الفرصة لتقرير مصيره".

المصدر:القناة الإذاعية الأولى