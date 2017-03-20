إلقاء القبض على الإرهابي المسمى ح.عصمان واسترجاع أسلحة

20/03/2017 - 17:52

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لبرج باجي مختار هذا الاثنين من إلقاء القبض على الإرهابي المسمى ح.عصمان واسترجاع مسدس رشاش وذخيرة حسب ما أورده بيان  لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات تمكنت مفرزة للجيش الوطني  الشعبي

تابعة للقطاع العملياتي لبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة صباح اليوم 20 مارس2017 من إلقاء  القبض على الإرهابي  المسمى ح.عصمان واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة اثر دورية  استطلاعية بتيمياوين بالشريط الحدودي الجنوبي للبلاد".

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الجزائر, مجتمع

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