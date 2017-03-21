منتخب "السلة" في تونس للمشاركة في تصفيات البطولة الافريقية لدورة الاياب.

يتنقل المنتخب الوطني لكرة السلة هذا الثلاثاء إلى تونس للمشاركة في دورة الاياب لتصفيات المنطقة الأولى لكرة السلة، ويواجه المنتخب الجزائري المغرب في هذه الدورة يوم السبت المقبل حسب البرنامج الذي أعلنته الجامعة التونسية عن الدورة المؤهلة إلى نهائيات البطولة الافريقية .

المنتخب الوطني كان قد أنهى دورة الذهاب التي جرت الأسبوع المنصرم بالجزائر باحتلاله المركز الثالث والاخير برصيد نقطتين ، فيما أنهاها المنتخب التونسي في المركز الاول برصيد 4 نقاط متقدما على المغرب الذي حقق 3 نقاط محتلا المرتبة الثانية

وفي إتصال مع مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة أكد أحمد لوباشرية على أمواج القناة الأولى أن الهدف المسطر منذ البداية كان التأهل لبطولة إفريقيا ،مضيفا أن المنتخب لديه في الوقت الحالي فارق ب 5 نقاط مع المغرب في المباراة الأولى وسنعمل ما في وسعنا لتحقيق الفوز في المبارة الثانية.

يذكرأنه و في أعقاب التصفيات يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى المرحلة النهائية للبطولة الافريقية التي ستستضيفها العاصمة الكونغولية برازافيل من 18 الى 30 أوت 2017.

وفيما يلي البرنامج الكامل لدور الإياب بتونس:

القاعة الاولمبية رادس:

الجمعة 24 مارس 2017:

تونس - المغرب

السبت 25 مارس 2017

المغرب - الجزائر

الأحد 26 مارس 2017

تونس - الجزائر

المصدر:الاذاعة الجزائرية