نداءات لتفعيل تخصيص 20 % من الصفقات العمومية الموجهة للمؤسسات المصغرة

دعت الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب إلى ضرورة تفعيل الإجراءات المتعلقة بتخصيص نسبة 20 بالمائة من الصفقات العمومية الموجهة للمؤسسات المصغرة وتحديد كيفيات تطبيقها .

وشددت الفيدرالية في ختام أشغال الجلسات الوطنية الأولى حول المؤسسات المصغرة أمس الاثنين في توصياتها على أهمية تخصيص نموذج لدفتر الشروط خاص بالمؤسسات المصغرة يتماشى مع إمكانياتها ليتسنى لها الاستفادة من المشاريع .

كما ركزت التوصيات على أهمية إنشاء بنك معطيات يتضمن مختلف المشاريع الخاصة بهذه المؤسسات مع تحديد نسبة الاستفادة من المواد الأولية المعنية ببعض المجالات لفائدة المؤسسات المصغرة و كذا منح تسهيلات للشباب المقاول لاستيراد المواد الأولية التي يحتاجها و تصدير منتوجاته إلى الخارج.

توقيع 5 اتفاقيات بين الفيدرالية ومؤسسات وطنية وأجنبية

وفي هذا السياق أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب خير الدين هامل انه سيتم توقيع 5 اتفاقيات بين الفيدرالية ومؤسسات وطنية وأجنبية في إطار ترقية نشاط العمل المقاولاتي في مختلف المجالات، حيث ستشغل هذه الأخيرة أكثر من 3 آلاف مؤسسة في مختلف القطاعات التي تخص مجال البناء والأشغال العمومية .

هذا وأشار خير الدين هامل إلى مشروع ابرام اتفاقية مع شركات تأمين لتخفيض نسبة التأمين على بعض المجالات المرتبطة بنشاطات المؤسسات المصغرة حيث يتم منح لها امتياز بنسبة 70 بالمائة فما فوق ، إلى جانب إمضاء اتفاقية مع احد متعاملي الهاتف النقال.

وشدد على ضرورة تشجيع و تحفيز التكوين المتخصص والمواكب للعصرنة وإيجاد آليات للترويج للمنتوجات المحلية للمؤسسات المصغرة و منحها فرص الاستفادة من المحلات للتخفيف من عبء الكراء إلى جانب تخصيص العقار الفلاحي لانشاء قرى فلاحية خاصة بالمؤسسات المصغرة المعنية بهذا المجال.

ويذكر أن هذا اللقاء الذي دام يومين ونظم تحت شعار"المؤسسات المصغرة أداة لتنويع وتنمية الاقتصاد الوطنية"عرف مشاركة أزيد من 1000 شاب مقاول من مختلف ولايات الوطن.

المصدر:الإذاعة الجزائرية